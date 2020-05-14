2020-05-14T12:45:56+03:00
Звезды

Организаторы акции «Ночь в музее» подготовили специальную программу для детей

Ребят ждут познавательные уроки, мастер-классы и виртуальные спектакли
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Детскую программу подготовили столичные музеи для акции «Ночь в музее»Детскую программу подготовили столичные музеи для акции «Ночь в музее»Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В рамах ежегодной акции «ночь музеев» несколько столичных учреждений подготовили специальную программу для детей и их родителей. Развлекательные мероприятия подойдут в Музее Москвы, Биологическом музее имени К.А. Тимирязева и галерее «Беляево» 16 мая. Все их можно будет посмотреть в режиме онлайн.

«Приглашаем детей и родителей не выходя из дома посетить театральный фестиваль и мастер-класс по декорированию предметов, а также провести научные эксперименты. Мероприятия рассчитаны на детей всех возрастов», — цитирует представителя пресс-службы департамента культуры города Москвы РИАМО.

Так, Музей Москвы покажет детский спектакль «Сказка о попе работнике его Балде». Также юные москвичи смогут посмотреть в режиме онлайн кукольную постановку «Петрушкино».

В галерее «Беляево» пройдет мастер-класс по декорированию предметов. Посетить его будет интересно не только детям, но и родителям. Сотрудника музея покажет, как в домашних условиях можно красиво украсить шкатулку, чашку или вазу.

В Биологическом музее имени К.А. Тимирязева пройдет урок «Микромонстры: бактерии и вирусы» для детей от пяти лет. А для зрителей постарше состоится урок «В мире микробов», передает Москва 24.

ИСТОЧНИК KP.RU

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