2020-05-14T13:27:29+03:00
Происшествия

В Ногинске преступники ранили сотрудника ГИБДД

Неизвестные пытались ограбить магазин, а потом напали на полицейских
Елена АКИМОВА
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На полицейских напали возле магазина "КБ". Фото: сообщество "Микрорайон Полет Ногинск"/Оксана ВолобуеваНа полицейских напали возле магазина "КБ". Фото: сообщество "Микрорайон Полет Ногинск"/Оксана Волобуева
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В подмосковном Ногинске преступники ранили сотрудника ГИБДД. Двое мужчин пытались ограбить магазин, а когда на месте появились полицейские – напали на стражей порядка.

Все произошло в ночь с 13 на 14 мая. В 3:15 в магазине «КБ» сработала тревожная кнопка, кто-то пытался вскрыть входную дверь. Сотрудники ЧОП, которые охраняют торговую точку, передали сообщение о происшествии инспекторам ГИБДД Ногинска, патрулировавшим территорию.

Как сообщает сайт mk.ru, стражи порядка прибыли на место через несколько минут и спугнули преступников. Двое мужчин попытались сбежать, завязалась драка. В итоге один из сотрудников был ранен монтировкой по голове. Напарник пострадавшего лейтенанта открыл стрельбу, но хулиганам, но задержать их не удалось.

Преступники скрылись, сейчас их ищут в городе. 31-летний пострадавший сотрудник находится в больнице.

ИСТОЧНИК KP.RU

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