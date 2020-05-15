2020-05-15T12:32:23+03:00
Москва

Из-за коронавируса количество рекламы на улицах Москвы снизилось на 90%

Вместо рекламы на стендах размещены рекомендации по профилактике и борьбе с коронавирусом
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Вместо рекламы появились рекомендации по профилактики коронавирусаВместо рекламы появились рекомендации по профилактики коронавирусаФото: Степан СТЕПАНОВ
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Количество уличной рекламы в Москве снизилось почти на 90% после введения ограничительных мер на фоне пандемии коронавируса. Об этом рассказал руководитель столичного департамента средств массовой информации и рекламы Иван Шубин.

«В связи с массовым закрытием учреждений и отменой мероприятий в соответствии с указом мэра Москвы от 5 марта 2020 года №12-УМ «О введении режима повышенной готовности» коммерческая загруженность рекламных поверхностей упала на 80-90%», - цитирует эксперта РИАМО.

Шубин добавил, что большое число рекламных площадей в городе сейчас используется для реализации кампании по борьбе с коронавирусом. Плакаты и стенды информируют горожан об инфекции, дают рекомендации по профилактике коронавируса, а также разъясняют правила поведения в сложившейся ситуации.

Добавим, что на фоне распространения коронавируса в городе действует режим самоизоляции, а культурные и развлекательные учреждения закрыты для посещений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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