Из-за коронавируса количество рекламы на улицах Москвы снизилось на 90%
Количество уличной рекламы в Москве снизилось почти на 90% после введения ограничительных мер на фоне пандемии коронавируса. Об этом рассказал руководитель столичного департамента средств массовой информации и рекламы Иван Шубин.
«В связи с массовым закрытием учреждений и отменой мероприятий в соответствии с указом мэра Москвы от 5 марта 2020 года №12-УМ «О введении режима повышенной готовности» коммерческая загруженность рекламных поверхностей упала на 80-90%», - цитирует эксперта РИАМО.
Шубин добавил, что большое число рекламных площадей в городе сейчас используется для реализации кампании по борьбе с коронавирусом. Плакаты и стенды информируют горожан об инфекции, дают рекомендации по профилактике коронавируса, а также разъясняют правила поведения в сложившейся ситуации.
Добавим, что на фоне распространения коронавируса в городе действует режим самоизоляции, а культурные и развлекательные учреждения закрыты для посещений.
ИСТОЧНИК KP.RU