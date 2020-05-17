Глава ДИТ Эдуард Лысенко: Ни один штраф не выписан из-за ошибки «Соцмониторинга»

17 Май 2020 2020-05-17T13:08:57+03:00

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Пациенты с COVID-19 и ОРВИ, проходящие лечение на дому, используют приложение «Социальный мониторинг». Оно контролирует то, как больной соблюдает карантин. Глава московского департамента информационных технологий Москвы Эдуард Лысенко рассказал, сколько москвичей в настоящий момент лечатся дома, как приложение выявляет нарушителей режима самоизоляции, и почему так важно следовать правилам карантина.

- На текущий момент приложением пользуются порядка 10 тысяч человек. Но каждый день, к сожалению, цифра меняется: количество тех, кому необходимо установить приложение, пока растет. Это связано с тем, что "Социальный мониторинг" предназначен не только для пациентов с подтвержденным COVID-19, но и для жителей с ОРВИ, а также горожан, контактировавших с ними, - рассказал Эдуард Лысенко в интервью РИА Новости. - Постепенно люди привыкают к приложению и понимают, что ничего сложного и опасного в нем нет. Более того, это та социальная ответственность, которую инфицированные горожане несут перед обществом.

По его словам, приложение уже выявило 70 тысяч случаев нарушения карантина. Сервис «Социальный мониторинг» помогает остановить распространение коронавируса и уменьшает риск подхватить инфекцию среди здоровых горожан.

- Это случаи, когда человек с коронавирусом или потенциально инфицированный человек выходит из дома и подвергает риску заражения других горожан. Не соблюдая режим изоляции, они могут способствовать распространению инфекции. Конечно, можно заниматься обманом приложения, но в первую очередь, я считаю, надо подумать об окружающих – соседях, знакомых, других жителях, - советует Эдуард Лысенко.

Некоторые горожане жалуются на то, что приложение быстро растрачивает ресурс батареи телефона, из-за чего смартфон выключается, и его хозяин пропускает время, чтобы прислать отчет. Кроме того, уведомления приходят без звука – из-за этого якобы некоторые пациенты пропускали время отчета и получали штрафы.

- Поскольку приложение новое, то оно у некоторых пользователей вызывает тревогу: кажется, что телефон ведет себя по-другому. Мы стараемся это всем объяснять, на каждый отзыв, который публикуется в AppStore и Google Play, мы отвечаем, разъясняем. У нас также в круглосуточном режиме работает кол-центр, телефон +7 (495)870-72-96, куда можно обратиться, и операторы помогут разобраться с проблемой. Каждое обращение, поступившее на эту горячую линию, рассматриваются в индивидуальном порядке, - рассказал глава ДИТ.

Кроме того, были жалобы и на то, что сообщения с требованием подтверждения приходили ночью, когда человек спал. В итоге пациентам также были выписаны штрафы.

- Так действительно было до 28 апреля. С 29 апреля было утверждено распоряжение, что с 22.00 до 9.00 мы не беспокоим людей. Так что ночные уведомления приходить перестали, - подчеркнул Лысенко. - Мы максимально быстро исправили эту ситуацию. Кроме того, порядка 400 сообщений о нарушениях режима изоляции, когда пользователи не отвечали на запрос идентификации в ночное время, будут отозваны из Главного контрольного управления города Москвы.

Как отметил руководитель департамента информационных технологий, ни один штраф не был выписан из-за технических ошибок приложения.

- У нас нет ни одного штрафа, который был бы выписан из-за ошибки приложения. И даже ночные штрафы - это тоже не ошибка: это определенный регламент использования приложения, который был установлен нормативными документами, - отметил он.

Эдуард Лысенко призвал пациентов с коронавирусом и ОРВИ максимально точно следовать регламенту использования мобильного приложения. Когда люди выбирают домашний режим лечения, то подписывают соглашение на 14-дневный карантин. При этом в документах четко указано, что они обязаны установить на мобильный телефон приложение в течение 24 часов. Пациентам также приходят смс-сообщения с соответствующим напоминанием.

- Я призываю к тому, чтобы люди, когда подписывали документы, внимательно их читали. Все штрафы, которые есть на данный момент, в основном связаны с неисполнением этого базового действия, - отметил Лысенко.