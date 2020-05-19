Главконтроль направил уведомление об отмене штрафов Ирине Карабулатовой

19 Май 2020 2020-05-19T13:23:11+03:00

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Инвалид первой группы Ирина Карабулатова получит уведомление об оплате штрафов в ближайшее время, сообщил начальник Главного контрольного управления Москвы, министр правительства столицы Евгений Данчиков. Москвичка Ирина Карабулатова была оштрафована за нарушение режима самоизоляции, хотя женщина по состоянию здоровья прикована к постели и не выходит из дома. Соблюдать карантин ее обязали из-за симптомов ОРВИ: все пациенты, проходящие лечение от коронавирусной инфекции и простудных заболеваний с подозрением на COVID- 19, должны отмечаться через приложение «Социальный мониторинг». Получив штрафы, Ирина обжаловала их на сайте mos.ru. По словам Евгения Данчикова, жалоба Карабулатовой была рассмотрена в приоритетном порядке.

- Штрафы отменены. То, что вчера вечером было получено уведомление - это техническая история. Сами штрафы были направлены некоторое время назад. Об одном она получила уведомление чуть раньше, второе уведомление она получила позже. Но по самим штрафам вчера уже запущена процедура аннулирования. Уведомление об отмене штрафов она получит в ближайшее время, - рассказал Евгений Данчиков Агентству городских новостей «Москва».

Приложение «Социальны мониторинг» было создано специально для пациентов с коронавирусом, переносящим болезнь в легкой форме. Больные подписывают соглашение о лечении на дому, при этом в документе указывается, что они обязаны загрузить приложение на свой смартфон в течение 24 часов. Сервис отслеживает местонахождение человека и контролирует, как он соблюдает карантин: это делается специально, чтобы обезопасить здоровых людей от контактов с больными COVID-19.

Для того, чтобы у пациента не было возможности выйти на улицу, оставив телефон дома, приложение в любое время может прислать уведомление. Получив его, хозяин смартфона должен подтвердить свой номер телефона, сделать селфи и поделиться геолокацией. Она должна совпадать с адресом, который человек указал в согласии на домашний карантин. Сообщения присылаются только в дневное время, ночью уведомления отключаются, чтобы не беспокоить людей во время сна.

Ранее глава московского департамента информационных технологий Москвы Эдуард Лысенко сообщил, что приложением «Социальный мониторинг» сегодня пользуются около 10 тысяч человек. Это число с каждым днем растет, поскольку ежедневно в столице выявляют новые случаи заражения коронавирусной инфекцией, а также увеличивается количество больных ОРВИ. По его словам, приложение уже выявило 70 тысяч случаев нарушения карантина.

- Поскольку приложение новое, то оно у некоторых пользователей вызывает тревогу: кажется, что телефон ведет себя по-другому. Мы стараемся это всем объяснять, на каждый отзыв, который публикуется в AppStore и Google Play, мы отвечаем, разъясняем. У нас также в круглосуточном режиме работает кол-центр, телефон +7 (495)870-72-96, куда можно обратиться, и операторы помогут разобраться с проблемой. Каждое обращение, поступившее на эту горячую линию, рассматриваются в индивидуальном порядке, - рассказал Эдуард Лысенко.