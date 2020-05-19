Минтранс: абсолютное большинство пассажиров Подмосковья носят маски

19 Май 2020 2020-05-19T13:42:11+03:00

В Подмосковье почти все пассажиры соблюдают масочный режим Фото: Алексей БУЛАТОВ

В автобусах и в ж/д транспорте почти все используют средства индивидуальной защиты

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Маски в общественном транспорте Московской области носит абсолютное большинство пассажиров. Этот показатель составляет почти 99%. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минтранса.

«Сегодня утром в общественном транспорте Московской области девяносто девять процентов пассажиров позаботились о средствах индивидуальной защиты», - цитирует сообщение ведомства интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Отмечается, что в автобусах Подмосковья маски и перчатки надели 99% пассажиров. Почти такая же ситуация в железнодорожном транспорте. Здесь средства индивидуальной защиты использовали 98% от общего числа пассажиров.

Напомним, ранее сообщалось, что волонтеры в подмосковной Балашихе с начала мая бесплатно раздали прохожим более 15 тысяч масок. После введения масочного режима добровольцы стали настойчиво просить граждан использовать средства индивидуальной защиты, чтобы уберечь от инфекции себя и своих близких, передает телеканал «360».

ИСТОЧНИК KP.RU