В Подмосковье полицейские спасли 20 человек из горящего дома

21 Май 2020 2020-05-21T14:18:32+03:00

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В подмосковном Ступино два патрульных спасли 20 человек из горящей многоэтажки. Сообщение о возгорании квартиры в доме на улице Чайковского поступило в дежурную часть ночью.

Первыми на место пожара прибыли два сотрудника отдельной роты ППС. К тому моменту огонь уже охватил балконы с 4 по 6 этажи. Не дожидаясь пожарных, сотрудники полиции начали эвакуацию.

«Не дожидаясь приезда пожарно-спасательных подразделений, сотрудники ППС с помощью громкоговорящей установки проинформировали граждан о необходимости покинуть свое жилье. После этого полицейские начали эвакуацию людей с первого по четвертый этажи, стучась в каждую дверь квартиры и помогая людям выйти на улицу», - цитирует сообщение пресс-службы областного главка МВД интернет-издание «Подмосковье сегодня».

После приезда сотрудников МЧС началась эвакуация и верхних этажей. Патрульные вместе со спасателями на руках вынесли двух пожилых людей без сознания. Всего во время пожара были спасены 20 человек – 15 взрослых и дети.

ИСТОЧНИК KP.RU