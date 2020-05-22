Возьми заболевание под контроль

22 Май 2020 2020-05-22T18:34:15+03:00

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В этот день во всех странах мира проходят акции в поддержку почти 10 миллионов людей с этим диагнозом [1]. В частности, архитектурные сооружения в различных городах подсвечиваются фиолетовым цветом — официальным символом Всемирного дня ВЗК. С 2017 года Россия присоединилась к международной акции, подсветив впервые Дворцовый мост в Санкт-Петербурге. В 2020 году в фиолетовый цвет были окрашены Дворцовый мост в Санкт-Петербурге, Музейно-выставочный центр «Самара Космическая» и телебашня в г. Самара.

Также в этом году в поддержку пациентов выступили врачи гастроэнтерологи, психологи и сами пациенты с ВЗК. Они рассказали о том, с какими сложностями сталкиваются те, кому поставлен диагноз, и как важна для них всесторонняя поддержка общества и открытый диалог о болезни. Кампания прошла в Интернете под хештегами #ВозьмиЗаболеваниеподКонтроль, #вместепротивВЗК.

Воспалительные заболевания кишечника — это группа хронических заболеваний, поражающих стенки кишечника. К ним относятся болезнь Крона и язвенный колит. ВЗК распространены в равной степени среди мужчин и женщин и часто диагностируются у молодых и активных людей в возрасте от 20 до 40 лет, а также у детей и подростков [2]. Причины развития и проявления ВЗК до сих пор точно не выявлены. Различные факторы провоцируют неадекватный ответ иммунной системы организма, что приводит к развитию хронического воспаления слизистой оболочки кишечника с последующим ее повреждением. Пациенты страдают от болей в животе, анемии, потери веса и аппетита, диареи, слабости, проблем с кожей.

Физические страдания, которые испытывают пациенты, не дают им полноценно жить - работать, учиться, общаться, путешествовать. Но из-за низкой осведомленности общества о ВЗК больные сталкиваются с невозможностью открыто говорить о своей болезни. Многие пациенты, которые узнали о диагнозе недавно, опасаются рассказывать о заболевании даже близким, поскольку это может привести к изменению отношений в семье и социальной изоляции. Многие из них испытывают страх, стеснение, стыд. Это влияет и на своевременное обращение к врачу, постановку диагноза и, в конечном итоге, лечение и прогноз заболевания. Зачастую у большинства пациентов заболевание выявляется уже в стадии развития различных осложнений.

По мере повышения уровня осведомленности о заболевании в обществе все больше пациентов могут получить адекватную терапию на разных стадиях болезни. В 2016 г. компания «Такеда» зарегистрировала инновационный биологический препарат, который действует селективно в кишечнике. Стремясь к улучшению диагностики и доступности современной терапии для пациентов, компания «Такеда» в 2018 г. запустила крупнейшее в России и СНГ наблюдательное по изучению ВЗК, в котором принимают участие свыше 30 ведущих центров России, Казахстана и Беларуси, включая Государственный научный центр колопроктологии имени А.Н. Рыжих.

«Благодаря современной терапии качество жизни пациентов с ВЗК, несомненно, улучшается. Но люди, которым был поставлен этот диагноз, нуждаются не только в инновационных возможностях лечения, но и в поддержке, принятии и понимании со стороны общества - отметила Елена Карташева, Президент компании «Такеда Россия», - Всемирный день воспалительных заболеваний кишечника - это повод объединить усилия государства, пациентского и врачебного сообществ, чтобы помочь таким пациентам жить полноценной жизнью».

«Процент пациентов, у которые самочувствие стало гораздо лучше, за последние годы значительно увеличился. А также стоит отметить, что ежегодно наблюдается позитивная тенденция к нормализации общего эмоционально-физиологического состояния у пациентов в стадии ремиссии, - отметил Юрий Анатольевич Шелыгин, Президент Общероссийской общественной организации «Ассоциация колопроктологов России», директор ФГБУ ГНЦК им. А.Н. Рыжих Минздрава России, заслуженный врач РФ, д.м.н., профессор. Во многом это связано с тем, что все больше и больше людей обращаются за помощью на ранних стадиях болезни при первых ее проявлениях. В этом большая заслуга пациентских организаций, а также тех изменений, которые происходят внутри общества благодаря более открытому диалогу о ВЗК».

Данное исследование позволит собрать и проанализировать существенный объем данных по эпидемиологии, особенностям течения и терапии ВЗК, что поможет медицинскому сообществу выявить наиболее важные направления для улучшения качества оказания помощи пациентам трёх стран.

«Важно помнить, если дело касается здоровья, стыдных тем просто не может быть, - подчеркнула Татьяна Игоревна Шашурина, председатель МОО «Доверие», - Мероприятия и проекты, которые поддерживают пациентов с ВЗК, чрезвычайно важны: ведь когда пациенты чувствуют поддержку со стороны общества, видят примеры того, как другие люди с этим диагнозом живут полной и счастливой жизнью, то такие пациенты находят в себе силы заявить открыто о своей болезни и бороться с ВЗК».

Всемирный день ВЗК — повод заговорить вслух о болезни и ее симптомах. Очень важно не только повысить осведомленность общества и поддержать пациентов, но и сделать так, чтобы государство, общество и бизнес продолжили вместе развивать систему эффективной диагностики и лечения этой группы заболеваний.

1. https://www.thelancet.com/journals/langas/article/PIIS2468-1253(19)30333-4/fulltext

2. https://www.crohnscolitisfoundation.org/sites/default/files/2019-02/Updated%20IBD%20Factbook.pdf