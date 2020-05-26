На станциях МЦД установили около сотни санитайзеров для пассажиров

26 Май 2020 2020-05-26T14:56:10+03:00

На станциях и в поездах регулярно проводится дезинфекция

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На станциях Московских центральных диаметров продолжают устанавливать аппараты с антисептиком для пассажиров. Ожидается, что дополнительная мера защиты поможет снизить риск заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.

На станциях МЦД-1 и МЦД-2 уже установлены девяносто девять аппаратов с дезинфицирующим раствором. На станциях других ж/д направлений появились еще 90 санитайзеров, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Отмечается, что на всех станциях ЦППК регулярно проводится дезинфекция. Каждые два часа обрабатываются автоматы по продаже билетов, турникеты, валидаторы, скамейки. В поездах обработка проводится три раза в день. Здесь дезинфицируются полы, поручни, крепления для велосипедов, столики и полки.

Кроме того в поездах работают системы обеззараживания воздуха. А ночью все составы обрабатываются холодным туманом, что позволяет уничтожить практически все микробы, передает Москва 24.

ИСТОЧНИК KP.RU