2020-05-26T14:56:10+03:00
Коронавирус Covid-19

На станциях МЦД установили около сотни санитайзеров для пассажиров

На станциях и в поездах регулярно проводится дезинфекция
Юлия ЩЕРБАКОВА
Поделиться:
На станциях МЦД устанавливают санитайзеры. Фото mos.ruНа станциях МЦД устанавливают санитайзеры. Фото mos.ru
Изменить размер текста:

На станциях Московских центральных диаметров продолжают устанавливать аппараты с антисептиком для пассажиров. Ожидается, что дополнительная мера защиты поможет снизить риск заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.

На станциях МЦД-1 и МЦД-2 уже установлены девяносто девять аппаратов с дезинфицирующим раствором. На станциях других ж/д направлений появились еще 90 санитайзеров, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Отмечается, что на всех станциях ЦППК регулярно проводится дезинфекция. Каждые два часа обрабатываются автоматы по продаже билетов, турникеты, валидаторы, скамейки. В поездах обработка проводится три раза в день. Здесь дезинфицируются полы, поручни, крепления для велосипедов, столики и полки.

Кроме того в поездах работают системы обеззараживания воздуха. А ночью все составы обрабатываются холодным туманом, что позволяет уничтожить практически все микробы, передает Москва 24.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На станциях МЦД установили около сотни санитайзеров для пассажиров
Волонтерам снова разрешили посещать приюты для животных
Москвичи стали в три раза реже разводиться из-за пандемии
Безработный москвич угнал уборочную машину, чтобы покататься
Городские парки приготовили онлайн-тренировки для москвичей
Власти: Данные москвичей в системе пропусков защищены законодательством
Возьми заболевание под контроль
Дежурные группы в детских садах продолжат работать и летом
С 27 мая в Москве будут действительны только московские цифровые пропуска
В Подмосковье полицейские спасли 20 человек из горящего дома
В Москве началось строительства тоннеля между БКЛ и Коммунарской линией
Депздрав опроверг сообщения о снижении объемов онкологической помощи
Главконтроль: Штрафы за нарушение самоизоляции в Москве можно обжаловать онлайн
Москвичам рассказали, как получить скидки в магазинах и аптеках
Минтранс: абсолютное большинство пассажиров Подмосковья носят маски
Главконтроль направил уведомление об отмене штрафов Ирине Карабулатовой
Строительство тоннелей БКЛ планируют завершить к следующей весне
Водителей Подмосковья предупредили о снегопаде на этой неделе
Московским школьникам выставили годовые оценки
В Гидрометцентре объяснили затянувшиеся майские холода в Москве
Глава ДИТ Эдуард Лысенко: Ни один штраф не выписан из-за ошибки «Соцмониторинга»
Из-за коронавируса количество рекламы на улицах Москвы снизилось на 90%
Поезд сбил легковой автомобиль на переезде в Москве
Собянин: Москва запускает массовое тестирование на антитела к COVID-19
Синоптики предупредили о неустойчивой погоде в выходные