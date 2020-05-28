В Подмосковье полиция задержала банду серийных воров

28 Май 2020 2020-05-28T12:45:22+03:00

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В Подмосковье сотрудники полиции задержали банду серийных воров, которые ограбили порядка десяти магазинов и банков. Преступников удалось вычислить после их нападения на магазин в селе Ильинское. Об этом рассказали в ГУ МВД по региону.

«Злоумышленники в ночное время в масках, с помощью ломов и кувалды проникли в помещение магазина в селе Ильинское городского округа Домодедово, откуда похитили алкогольную продукцию и денежные средства из банкомата. Ущерб составил свыше 620 тысяч рублей», - цитирует сообщение главка интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Полиция завела уголовное дело о краже и установила троих подозреваемых. Все они оказались ранее судимыми жителями Коломны. Каждого из преступников задержали по адресу места жительства. При обысках у мужчин обнаружили кувалду и ломы, использованные на месте преступления.

Позже удалось установить причастность воров еще к нескольким эпизодам ограбления.

«По имеющейся информации, подозреваемые причастны к совершению 10 краж из магазинов и отделений банков, расположенных в городских округах Егорьевск и Домодедово. Общий ущерб составил свыше одного миллиона рублей», - отметили в полиции.

Всех фигурантов дела заключили под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU