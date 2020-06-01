Вестибюли пяти станций московского метро открыли 1 июня

1 Июнь 2020 2020-06-01T10:14:05+03:00

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В Москве в понедельник, 1 июня, открыли вестибюли пяти станций метро. Ранее они были закрыты из-за сильно упавшего пассажиропотока. Однако сейчас город начинает возвращаться к привычному ритму после пандемии коронавируса, и услуги городского транспорта вновь набирают популярность.

«В список (открывшихся – прим. ред.) попали вестибюли, через которые проходят 1,3 тысячи и более человек в час, а также те входы и выходы, об открытии которых попросили пассажиры», — цитирует сообщение пресс-службы столичной подземки РИАМО.

В результате, в первый день лета в Москве открылись первый выход станции «Аннино», второй выход станции «Кропоткинская», первый выход станции «Пятницкое шоссе» (Арбатско-Покровская линия), второй выход станции «Парк культуры» (Сокольническая линия), а также пятый и шестой выходы станции «Ломоносовский проспект».

Представители метрополитена отметили, что открытие этих вестибюлей поможет пассажирам чувствовать себя свободнее и соблюдать безопасную социальную дистанцию, передает телеканал «360».

В то же время в городе по-прежнему остаются закрытыми вестибюли 25 станций, которые оказались наименее востребованными у горожан в период самоизоляции. Пр этом сами станции метро работают в привычном режиме, но вот вход и выход осуществляются только с одной стороны, передает Москва 24.

ИСТОЧНИК KP.RU