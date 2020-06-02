Более 3,8 млн литров антисептика израсходовали на обработку транспорта в Подмосковье

2 Июнь 2020 2020-06-02T16:39:15+03:00

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Свыше 3,8 миллиона литров антисептика израсходовали в мае на обработку общественного транспорта и инфраструктуры в Московской области. Больше всего антисептика было потрачено в пассажирских зонах и на ж/д транспорте. Об этом сообщили в Минтранспорта по региону.

«Восемьдесят пять тысяч литров антисептика потратили на обработку автобусов, свыше десяти тысяч литров кожного антисептика потратили водители. Еще 3,7 миллиона литров израсходовано на дезинфекцию электропоездов, железнодорожных станций и пассажирских зон», - цитирует сообщение ведомства интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Ежедневно специалисты обеззараживают более шести тысяч автобусов. Сорок четыре вокзала и электрички, которые курсируют в регионе.

Средство, которое используется при обработке транспорта инфраструктуры в пассажирских зонах, абсолютно безопасно, его используют также для обработки мединструментов и при уборке в детских учреждениях, передает РИАМО.

ИСТОЧНИК KP.RU