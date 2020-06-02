Более 3,8 млн литров антисептика израсходовали на обработку транспорта в Подмосковье
Свыше 3,8 миллиона литров антисептика израсходовали в мае на обработку общественного транспорта и инфраструктуры в Московской области. Больше всего антисептика было потрачено в пассажирских зонах и на ж/д транспорте. Об этом сообщили в Минтранспорта по региону.
«Восемьдесят пять тысяч литров антисептика потратили на обработку автобусов, свыше десяти тысяч литров кожного антисептика потратили водители. Еще 3,7 миллиона литров израсходовано на дезинфекцию электропоездов, железнодорожных станций и пассажирских зон», - цитирует сообщение ведомства интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Ежедневно специалисты обеззараживают более шести тысяч автобусов. Сорок четыре вокзала и электрички, которые курсируют в регионе.
Средство, которое используется при обработке транспорта инфраструктуры в пассажирских зонах, абсолютно безопасно, его используют также для обработки мединструментов и при уборке в детских учреждениях, передает РИАМО.
ИСТОЧНИК KP.RU