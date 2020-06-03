В Подмосковье за два дня может выпасть месячная норма осадков

3 Июнь 2020 2020-06-03T12:46:07+03:00

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В Подмосковье объявлено штормовое предупреждение. Губернатор Московской области Алексей Воробьев призвал местных жителей проявить максимальную осторожность.

«Сегодня в Подмосковье - штормовое предупреждение, сильный дождь и ветер. По данным Росгидромета, за два дня в области может выпасть месячная норма осадков, в ряде муниципалитетах есть угроза паводка: Истра, Красногорск, Сергиев Посад, Дмитров, Дубна и Подольск», - цитирует сообщение главы региона интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Воробьев добавил, что в зоне особого риска находятся дачные участки. Поэтому если есть возможность, то лучше их ненадолго покинуть.

Губернатор добавил, что в настоящее время подмосковные экстренные службы приведены в режим повышенной готовности из-за дождей. Это необходимо если сильные ливни и порывистый ветер приведут к аварийным ситуациям, передает сайт argumenti.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU