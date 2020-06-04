2020-06-04T18:05:17+03:00
Происшествия

Раскрыта новая схема воровства модной одежды

В Мытищах задержали группу мошенников
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Полиция раскрыла новую мошенническую схему в МытищахПолиция раскрыла новую мошенническую схему в МытищахФото: Михаил ФРОЛОВ
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Новую схему воровства одежды раскрыли сотрудники полиции в Мытищах. Стражи порядка задержали студентов, которые возвращали в магазины вещи, по чужим чекам.

Мошенников задержали по горячим следам в одном из торговых центров. Оказалось, что молодые люди выпрашивали у реальных покупателей чеки за их покупки, брали в магазине такие же вещи, снимали с них магнитную защиту и пытались вновь «вернуть» в магазин.

Схему мошенников раскрыл бдительный охранник, он и вызвал стражей порядка. Когда одного из преступников везли в отдел полиции, он попытался незаметно выбросить 15 чеков и самодельное приспособление, которым воры снимают с вещей магнитные клипсы, передает сайт mk.ru.

Всего полиция арестовала трех человек. Общий ущерб от их действий составил около 300 тысяч рублей. Все задержанные оказались работающими студентами с положительными характеристиками. Суд учел этот момент и дал двум участникам преступлений условные сроки. А организатора приговорит к году и 5 месяцам тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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