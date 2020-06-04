2020-06-04T23:52:24+03:00
Коронавирус Covid-19

Места для пикников пока не будут работать в парках Москвы

Зеленые уголки города пока открыты только для прогулок
Анастасия РЫШКОВА
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Глава столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский заявил, что на данном этапе точки для пикника в парках работать не будут. Он отметил, что такой запрет поможет сдержать распространение коронавируса и оградить москвичей от инфицирования COVID-19.

- На наших природных территориях тоже пикниковые точки пользуются большим спросом , пока что на них пикники проводиться не будут, - сказал Кульбачевский в прямом эфире канала Москва 24.

После двух месяцев вынужденных ограничений, москвичам официально разрешили выходить на улицу не только по необходимости. С 1 июня власти объявили о первом этапе снятия ограничений. Теперь жители столицы могут посещать парки для прогулок и занятий спортом с 8.30 до 20.30, но при условии наличия маски, перчаток и соблюдения социальной дистанции 1,5 метра.

Напомним, вынужденная самоизоляция была введена на всей территории России 30 марта. Спустя неделю власти отметили активный рост заболевших коронавирусом и продлили режим на два месяца.

По данным сайта стопкоронавирус.ру на 4 июня в России выявлено 441 108 случаев заражения COVID-19. Из них выздоровело 204 623 человека. И зарегистрировано 5 384 летальных случая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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