Минюст подтвердил законность указов Собянина

6 Июнь 2020 2020-06-06T12:35:55+03:00

В ведомстве отметили, что все принятые меры носят исключительно временный характер и регулярно пересматриваются в соответствии с эпидемиологической ситуацией

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Минюст России признал введенные в стране меры, включая указы мэра Москвы Сергея Собянина и нормативно-правовые акты столичного правительства, отвечающими конституционным целям охраны жизни и здоровья людей.

Ранее Минюсту России, а также Минздраву и Роспотребнадзору было дано поручение проанализировать практику применения нормативных правовых актов Москвы для борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

«В результате проведенного исследования Минюст России считает, что меры, введенные на территории Российской Федерации (в том числе указы мэра Москвы и нормативно-правовые акты правительства Москвы), приняты в пределах компетенции соответствующих органов власти, безусловно отвечают конституционным целям охраны жизни и здоровья граждан, соразмерны угрозе распространения эпидемии на территории Российской Федерации», - говорится в сообщении ведомства

В решении отмечается, что все принятые меры носят исключительно временный характер и регулярно пересматриваются на предмет соответствия текущей ситуации с распространением коронавирусной инфекции, а постепенные ослабления введенных ограничений подтверждают, что целью «была именно защита здоровья людей, а не произвольное вмешательство в их личную жизнь»

Ранее Минюсту России, а также Минздраву и Роспотребнадзору было дано поручение проанализировать практику применения нормативных правовых актов Москвы для борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

Напомним, московский мэр подписал указ о продлении режима самоизоляции в Москве до 14 июня. Однако в документе также говорится о многих изменениях, которые вступят в силу с 1 июня. Так откроются парки, велопрокат, а также все магазины и автосалоны. в торговые центры Москвы будут пускать только ограниченное число посетителей, которые должны помнить о необходимости соблюдения социальной дистанции.

Кроме того, горожанам разрешены прогулки, но в соответствии с графиком, определённым для каждого дома индивидуально Между тем, будет ужесточен масочный режим и с первого дня лета, на улицах города всегда нужна будет маска, а в помещении - маска и перчатки.

ИСТОЧНИК KP.RU