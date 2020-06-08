2020-06-08T11:51:32+03:00
Общество

Эпидемиолог рассказала, насколько силен иммунитет москвичей против инфекциями

Город регулярно проходит вакцинацию от тех или иных заболеваний
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Эпидемиолог рассказала о вакцинации москвичейЭпидемиолог рассказала о вакцинации москвичейФото: Анастасия ОСИПОВА
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Москвичи, как и все остальные россияне, регулярно делают прививки от многих инфекционных заболеваний. В связи с этим заболеваемость в столице в последние годы значительно снизилась. Об этом рассказала Людмила Большакова, замглавного врача по эпидемиологическим вопросам Центра медицинской профилактики департамента здравоохранения Москвы.

«Заболеваемость гриппом в городе в 2019 году по сравнению, например, с 2008 годом, снизилась втрое. А главное, в прошлом году у москвичей, вакцинированных против гриппа, не зарегистрировано ни одного летального исхода», - цитирует врача «Российская газета».

Медик добавила, что когда вакцина от коронавируса будет разработана, она, скорее всего, также займет свое место в региональном календаре прививок.

«Сейчас пока сложно говорить о длительности иммунитета после вакцинации. Но в любом случае я думаю, что по рекомендации Минздрава и ВОЗ Москва будет вакцинировать как детей, так и взрослых», - отметила Большакова.

Напомним, ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что на фоне пандемии коронавируса вакцинация от гриппа в 2020 году начнется раньше обычно. Скорее всего, кампания стартует уже в августе, передает телеканал «360».

ИСТОЧНИК KP.RU

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