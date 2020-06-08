2020-06-08T13:06:04+03:00
Москва

Столичные предприниматели получили более 3 млрд рублей льготных кредитов

Помощь в размере еще 12,5 млрд уже одобрена
Юлия ЩЕРБАКОВА
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В Москве на льготы малому бизнесу передали более 3 млрд рублейВ Москве на льготы малому бизнесу передали более 3 млрд рублейФото: pixabay.com
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С начала мая московские компании получили уже более трех миллиардов рублей по программе льготного кредитования. На сегодняшний день по программе субсидирования кредитных ставок одобрено заявок на 15,5 миллиардов рублей. Об этом говорится в сообщении департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.

Отметим, что благодаря субсидиям кредитная ставка для предпринимателей по действующим займам будет снижена на 6%.

«Чтобы предприниматели могли взять или рефинансировать кредит на льготных условиях, правительством Москвы заключены соглашения с 11 крупнейшими банками. Благодаря этому малый и средний бизнес уже смог привлечь больше 3 миллиардов рублей. В ближайшее время компании и ИП получат еще 12,5 миллиардов, заявки по ним одобрены», — цитирует руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Наталью Сергунину РИАМО.

На сегодняшний день предприниматели подали заявки на общую сумму 180 миллиардов рублей. Все эти документы пока находятся на рассмотрении, передает Москва 24.

Отметим, что получить поддержку можно, не зависимо от сферы деятельности компании, главное, чтобы фирма была зарегистрирована в Москве. Данная программа льгот и помощи малому и среднему бизнесу рассчитана до конца 2020 года, передает телеканал «360».

ИСТОЧНИК KP.RU

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