2020-06-08T13:56:58+03:00
Происшествия

Не приезжавшая на дачу 5 лет москвичка нашла на участке склад оружия

Все найденные снаряды, порох, взрывчатку передали на исследование
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Москвичка нашла у себя на даче склад оружия и боеприпасовМосквичка нашла у себя на даче склад оружия и боеприпасовФото: Алексей БУЛАТОВ
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На заброшенной даче в Одинцовском городском округе хозяйка нашла склад оружия времен Великой Отечественной войны. Женщина призналась, что не приезжала на участок уже лет пять, а когда наведалась, увидела, что на первом этаже дома кто-то спрятал мины, гранаты, порох, взрывчатку, пистолет и винтовку. Женщина немедленно обратилась в полицию.

Как сообщил источник в правоохранительных органах, среди запасов были найдены прыгающие мины, гранаты, тротил, буровая шашка, разные патроны, детонаторы, взрыватель. Также неизвестный спрятал на участке пистолет ТТ и винтовку «Маузер 98 К». Также были найдены другие снаряды, со временем их немного тронула коррозия.

Прибывшие на место вызова стражи порядка немедленно оцепили дачу. Все найденное оружие было отвезено на исследование. Предположительно, такие боеприпасы и оружие использовались во время Великой Отечественной войны, передает телеканал «360».

ИСТОЧНИК KP.RU

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