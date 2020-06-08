Собянин: Фитнес-клубы и бассейны откроются в Москве 23 июня

8 Июнь 2020 2020-06-08T16:05:28+03:00

С этой же даты в столице заработают кафе и рестораны

Изменить размер текста: A A

В Москве с 23 июня заработают спортивные центры, фитнес-клубы и бассейны. Об этом в понедельник, 8 июня, сообщил Сергей Собянин. Мэр столицы рассказал об этом в блоге на своем персональном сайте.

- 23 июня мы планируем отменить ограничения на работу спортивной индустрии - открыть фитнес-клубы, бассейны, физкультурно-оздоровительные комплексы, - написал мэр Москвы.

С этой же даты в городе открываются кафе, рестораны, фудкорты и другие заведения общепита. Кроме того, к обычному графику работы вернутся детские сады, в том числе негосударственные учебные заведения. Снова заработают и учреждения соцзащиты.

Мэр Москвы также рассказал, что для горожан снова откроют детские и спортивные площадки, а также другие общественные места столицы.

- 23 июня мы планируем снять ограничения на использование элементов общественной инфраструктуры. А значит – детишки смогут вновь качаться на качелях, любители спорта – качать мышцы на уличных тренажерах, а бабушки – отдыхать на лавочках во дворах, скверах и парках Москвы, - рассказал Сергей Собянин.

Ранее в столице были открыты парки и скверы: с 1 июня столичные зеленые зоны снова приняли отдыхающих горожан. Также с 1 июня заработали торговые центры, непродовольственные магазины и предприятия бытовых услуг. Тысячи горожан вновь вернулись на рабочие места.

Сергей Собянин напомнил, что неделю назад, 1 июня, в Москве были частично сняты ограничения — москвичам разрешили выходить на прогулки по графику и по утрам заниматься спортом. Эти переходные ограничения были необходимы, чтобы соблюсти режим безопасности. Москва — мировой лидер по плотности населения, и резкая отмена карантинных мер могла привести к неблагоприятным эпидемиологическим последствиям. По словам мэра, чтобы не вернуться опять к вспышке эпидемии, и нужен был этот непродолжительный переходный период. Он показал, что город справляется с инфекцией: заболеваемость в столице снижается, число выздоровевших превышает количество заболевших.

- Фактически Москва возвращается к обычному ритму жизни. Все основные ограничения – при условии сохранения эпидемиологической безопасности и с учетом санитарных мер – в июне будут сняты, - пообещал Сергей Собянин.

Мэр Москвы также сообщил, что с 9 июня в столице отменятся режим самоизоляции и цифровые пропуска.

- Жители города, включая москвичей старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями, могут без ограничений выходить на улицу, ездить по своим делам и посещать общественные места, - написал Сергей Собянин.

После отмены режима самоизоляции снова начнут работать социальные карты. Пенсионеры, школьники, студенты и другие льготные категории населения вновь будут пользоваться скидками на проезд в общественном транспорте.