В Совфеде одобрили снятия режима самоизоляции в Москве

8 Июнь 2020 2020-06-08T15:58:05+03:00

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В Совете Федерации одобрили действия столичного градоначальника Сергея Собянина. Первый зампред комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский отмену самоизоляции и пропускного режима в Москве.

«Можно только радоваться, это хорошие решения... Мы преодолели эту проблему всем миром, проявили дисциплинированность, терпение, городские и федеральные службы проявили слаженность в работе. Гора с плеч упала», — цитирует Рязанского RT.

При этом сенатор напомнил, что москвичам следует вести себя осторожнее даже после снятия ряда ограничительных мер.

Напомним, ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил об отмене пропускного режима в городе со вторника, 9 июня. В этот же день в городе завершится режим самоизоляции, передает сайт argumenti.ru.

Помимо этого Сергей Собянин объявил о поэтапном снятии ряда других ограничительных мер. Сайт KP.Ru рассказывает, что и когда откроется в столице.

ИСТОЧНИК KP.RU