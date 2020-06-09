Число заболевших коронавирусом в Москве на 9 июня 2020 превысило 197 тысяч человек

9 Июнь 2020 2020-06-08T22:18:42+03:00

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По состоянию на утро 9 июня число заболевших коронавирусом в Москве равняется 197 018 человек. Это данные оперативного штаба по противодействию распространения инфекции. Цифры опубликованы на портале столичной мэрии.

На Москву приходится более 40% всех случаев ковид в стране. Однако последнюю неделю ежедневный прирост заметно снизился. Число выявленных случаев каждый день колеблется в районе отметки в 2000 пациентов. Однако общая заболеваемость по стране остается на прежнем уровне за счет прироста в регионах.

Также в цифру общего числа зараженных входят пациенты, которых уже вылечили. Таковых в столице свыше 104 тысяч. Не все их них лежали в инфекционных отделениях. Если болезнь протекала в скрытой форме или без опасных симптомов, больных оставляли на домашнем карантине. Кроме того, в общее число заболевших входят летальные исхода. От коронавируса в Москве скончались 2970 человек.

Напомним, с 9 июня в Москве сняли режим самоизоляции, отменили пропуска и прогулки по графикам. Начинает работу вся сфера услуг. Только открытие заведений общепита отложили на поздний срок. Но уже известен точный график снятия ограничений. Однако масочный режим на улице и в общественных местах по прежнему нужно соблюдать.

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ИСТОЧНИК KP.RU