2020-06-08T22:18:42+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в Москве на 9 июня 2020 превысило 197 тысяч человек

Оперативный штаб сообщает число заболевших коронавирусом в Москве на 9 июня 2020 года
Андрей АБРАМОВ
Поделиться:
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Изменить размер текста:

По состоянию на утро 9 июня число заболевших коронавирусом в Москве равняется 197 018 человек. Это данные оперативного штаба по противодействию распространения инфекции. Цифры опубликованы на портале столичной мэрии.

На Москву приходится более 40% всех случаев ковид в стране. Однако последнюю неделю ежедневный прирост заметно снизился. Число выявленных случаев каждый день колеблется в районе отметки в 2000 пациентов. Однако общая заболеваемость по стране остается на прежнем уровне за счет прироста в регионах.

Также в цифру общего числа зараженных входят пациенты, которых уже вылечили. Таковых в столице свыше 104 тысяч. Не все их них лежали в инфекционных отделениях. Если болезнь протекала в скрытой форме или без опасных симптомов, больных оставляли на домашнем карантине. Кроме того, в общее число заболевших входят летальные исхода. От коронавируса в Москве скончались 2970 человек.

Напомним, с 9 июня в Москве сняли режим самоизоляции, отменили пропуска и прогулки по графикам. Начинает работу вся сфера услуг. Только открытие заведений общепита отложили на поздний срок. Но уже известен точный график снятия ограничений. Однако масочный режим на улице и в общественных местах по прежнему нужно соблюдать.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Собянин объявил об отмене самоизоляции: как Москва будет возвращаться к нормальной жизни

В столице отменили систему цифровых пропусков. Когда откроются салоны красоты, фитнес-клубы, музеи, стоматологии и все остальное (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Число заболевших коронавирусом в Московской области на 9 июня 2020 года достигло почти 45 тысяч человек
Число заболевших коронавирусом в Москве на 9 июня 2020 превысило 197 тысяч человек
МГИК: Ротация членов избиркома не отразится на работе
В Госдуме прокомментировали отмену самоизоляции и пропусков в Москве
В Совфеде одобрили снятия режима самоизоляции в Москве
Собянин: Фитнес-клубы и бассейны откроются в Москве 23 июня
Не приезжавшая на дачу 5 лет москвичка нашла на участке склад оружия
Столичные предприниматели получили более 3 млрд рублей льготных кредитов
Эпидемиолог рассказала, насколько силен иммунитет москвичей против инфекциями
Минюст подтвердил законность указов Собянина
Места для пикников пока не будут работать в парках Москвы
Раскрыта новая схема воровства модной одежды
Около 400 московских рестораторов смогут оформить арендные каникулы
Цена на маски в метро снизилась до 20 рублей
Число заболевших коронавирусом в Москве на 4 июня 2020 года составило 187 216 человека
Число заболевших коронавирусом в Московской области на 4 июня 2020 года составило 41 191 человек
Легендарная фехтовальщица Галина Горохова призывает голосовать за поправки в Конституцию
Названа причина гибели мужчины с ребенком на руках
В Подмосковье за два дня может выпасть месячная норма осадков
В центре Москвы ограничат движение из-за репетиции парада
Более 3,8 млн литров антисептика израсходовали на обработку транспорта в Подмосковье
Чемпион мира по пауэрлифтингу погиб после конфликта с женой
Лже-врачи ограбили пенсионерку после визита скорой помощи
В Подмосковье откачивают воду с дачных и приусадебных участков
Главный педиатр Москвы призвал ограничить использование гаджетов в период изоляции
Москвичам рассказали, как продлить проездной после 14 июня
Вестибюли пяти станций московского метро открыли 1 июня