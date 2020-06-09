Число заболевших коронавирусом в Московской области на 9 июня 2020 года достигло почти 45 тысяч человек

9 Июнь 2020 2020-06-08T22:19:42+03:00

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К утру 9 июня 2020 года в Подмосковье зарегистрировано 44 983 случая заболевания коронавирусом. При этом число тестов на COVID-19 в регионе превысило отметку в полмиллиона. Такие данные опубликованы на сайте Министерства здравоохранения Московской области. Ситуацию координирует региональный оперативный штаб по противодействию распространения коронавируса.

В статистику выявленных случаев также входят уже излечившиеся пациенты. Таковых в Подмосковье чуть больше 12 тысяч человека. Это около четверти всех зараженных. Такой баланс сохраняется уже давно.

Также от коронавируса в Московской области скончались 578 пациентов. Лечение в инфекционных клиниках региона проходят не только местные жители: много москвичей и приезжих из других регионов.

Лидером по числу выявленных случаев остается Подольске. Следом идут Красногорск и Королев.

ИСТОЧНИК KP.RU