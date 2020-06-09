2020-06-09T00:32:32+03:00
Общество

МГИК: Ротация членов избиркома не отразится на работе

По словам председателя Мосизбиркома Дмитрия Реута, людей, желающих потрудиться во время голосования, больше чем достаточно
Ксения БОГДАНОВА
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Жители Москвы могут проголосовать по поводу поправок в Конституцию в режиме онлайн.Жители Москвы могут проголосовать по поводу поправок в Конституцию в режиме онлайн.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Ротация сотрудников никак не скажется на деятельности столичных избирательных комиссий. По словам заместителя председателя Мосгоризбиркома (МГИК) Дмитрия Реута, людей, желающих работать в них, более чем достаточно. Об этом Дмитрий Реут заявил в понедельник 8 июня, отвечая на вопрос журналистов о призывах к членам избиркомов не работать на общероссийском голосовании.

- Никаких обращений по этому поводу к нам пока не поступало. Ротация членов избирательных комиссий - дело вполне привычное и плановое. Каждый член комиссии вправе написать заявление и выйти из состава. В этом случае выбывший человек будет немедленно заменен другим из резерва составов УИК, - подчеркнул заместитель главы Мосгоризбиркома.

Как отметил Реут, в состав УИК в основном входят по 15 членов, имеющих право решающего голоса. Поэтому если из состава выбывает несколько человек, это не отражается на работе комиссии.

- Наша общая задача - обеспечить выполнение закона и предоставить гражданам возможность реализации их прав, - рассказал Реут.

Жители столицы с 25 по 30 июня смогут проголосовать по поводу поправок в Конституцию дистанционно в режиме онлайн. Тех москвичей, кто предпочитает отдать свой голос традиционно, 1 июля ждут на избирательных участках. Чтобы проголосовать онлайн, уже сейчас можно подать заявление на порталах mos.ru или gosuslugi.ru. Прием заявлений на онлайн-голосование закончится 21 июня в 2 часа дня. Проголосовать через Интернет могут все граждане России, кому уже исполнилось 18 лет.

Электронное голосование для москвичей стартует 25 июня в 10 часов утра на специально созданном портале. На сайте участникам голосования предстоит заполнить электронный бюллетень. Он ничем не отличается от бумажного – в нем будут содержаться те же самые данные. Если голосующий одобряет поправки в Конституцию России, ему нужно поставить галочку напротив строки «Да». Если не одобряет – выбрать «Нет».

Напомним, первый опыт электронного голосования столица получила на выборах депутатов Мосгордумы 8 сентября 2019 года. В эксперименте тогда участвовали жители трех округов Москвы. Опыт оказался более чем удачным: из 11,2 тысяч человек больше 92 процентов предпочли проголосовать удаленно.

Безопасность и прозрачность голосования в режиме онлайн гарантирует технология блокчейна. Использующаяся при этом сеть не имеет единого сервера. Для того, чтобы скорректировать данные в части бюллетеней, необходимо получить одобрение большинства участников сети. Именно поэтому считается, что систему блокчейна практически невозможно взломать.

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