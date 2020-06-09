2020-06-09T12:02:06+03:00
Общество

В Мосгордуме поддержали законопроект о проведении в городе дистанционного электронного голосования

У москвичей есть выбор: отдать свой голос онлайн или прийти на избирательные участки
Ксения БОГДАНОВА
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Комиссия по государственному строительству и местному самоуправлению Мосгордумы одобрила законопроект о проведении в столице онлайн-голосования. Об этом сообщил председатель комиссии Александр Козлов. По его словам, Московская городская дума рассмотрит законопроект в среду, 10 июня.

- Этот законопроект был внесен в целях реализации уже федерального закона, который принят 23 мая - о проведении эксперимента по организации осуществления дистанционного электронного голосования в Москве. То есть наши коллеги из Госдумы его приняли, и в развитии федерального закона мы принимаем наш московский закон, - рассказал Александр Козлов.

Комиссия одобрила законопроект в первом чтении, без поправок в целом.

- Более двух часов шло обсуждение, было очень много вопросов со стороны депутатов, представителей Мосгоризбиркома, - отметил председатель комиссии по государственному строительству и местному самоуправлению. - Самое главное, что мы получили положительное заключение государственно-правового управления Мосгордумы. Была озвучена положительная позиция со стороны прокуратуры города Москвы, о том, что замечаний нет к проекту закона.

Один из принципиальных моментов, учтенных во время дискуссии – срок действия закона о дистанционном электронном голосовании. По предложению председателя Московской городской избирательной комиссии Юрия Ермолова, законопроект принимается только на 2020 год. Это делается для того, чтобы учесть опыт нынешнего голосования и в дальнейшем усовершенствовать процедуру.

- Понимая, какие замечания звучали после эксперимента, проведенного на выборах депутатов Мосгордумы в 2019 году, мы предлагаем утвердить требования проведения дистанционной формы голосования в Москве только в 2020 году, - отметил Юрий Ермолов. – А затем, учитывая те замечания, предложения, нарекания, положительные оценки, которые будут при проведении эксперимента в 2020 году, принять закон Мосгордумы о проведении эксперимента в 2021 году.

Законопроект закрепляет основные положения процедуры электронного дистанционного голосования в Москве на выборах в органы власти и местного самоуправления. Онлайн-голосование будет проходить в столице одновременно с традиционным голосованием на избирательных участках. Сроки проведения голосования назначает Мосизбирком.

Для того, чтобы проголосовать удаленно через Интернет, горожанам необходимо подать заявление на портале госуслуг не позднее, чем за три дня до начала голосования, и не ранее, чем за 45 дней.

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