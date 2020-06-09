2020-06-09T11:43:13+03:00
Москва

Москвичам дали возможность самим предложить, как лучше обстроить велопрокат

Максим Ликсутов рассказал о нововведениях аренды велотранспорта
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Москвичам предложили высказать свои пожелания по обустройству велопрокатаМосквичам предложили высказать свои пожелания по обустройству велопрокатаФото: Михаил ФРОЛОВ
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Москвичи получили возможность направить свои предложения городским властям по обустройству новых велосипедных зон. Свои идеи можно озвучит в социальных сетях велопроката или направить по почте. Об этом рассказал руководитель департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

«В городе снимаются ограничения, и все больше людей будут чаще ездить на велосипедах. Но продолжать соблюдать социальную дистанцию необходимо, поэтому мы сейчас прорабатываем все возможные варианты развития велосипедной инфраструктуры. Это могут быть и временные решения на лето, и мы хотим, чтобы горожане присылали нам свои предложения», - цитирует заммэра РИАМО.

Ликсутов добавил, что для велосипедистов планируется обеспечить безопасных проезд по выделенным полосам для общественного транспорта. Также специально для двухколесного транспорта планируется введение новых выделенных полос.

Напомним, в период изоляции аренда велосипедов работала только для курьеров и волонтеров, а начиная с 1 июня 2020 года прокат велотранспорта стал доступен для всех желающих, передает сайт argumenti.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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