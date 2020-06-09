Во всех соцучреждениях Подмосковья проведут тесты на коронавирус

9 Июнь 2020 2020-06-09T14:52:38+03:00

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В Подмосковье планируется повести тестирование на коронавирус во всех социальных учреждениях региона. В частности, анализы возьмут у всех жителей домов престарелых. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Особое внимание на дома престарелых, клиники, пансионаты. Главы [муниципалитетов], обратите внимание, чтобы там было полное, комплексное тестирование», - цитирует слова губернатора интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Воробьев также добавил, что ситуация с распространением корнавируса в регионе стабилизируется уже вторую неделю подряд. Так, на прошлой неделе в Подмосковье больше выписали пациентов, излечившихся от COVID-19, чем госпитализировали новых, передает РИАМО.

Напомним, ранее сообщалось, что в России от коронавируса излечились уже больше 242 тысяч человек. Только за последние сутки выздоровели 11709 россиян, передает «Свободная пресса».

ИСТОЧНИК KP.RU