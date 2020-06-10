В Гидрометцентре предупредили москвичей о резкой смене погоды

10 Июнь 2020 2020-06-10T10:46:43+03:00

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Среда и четверг, 10 и 11 июня, станут самыми жаркими днями с начала лета в столичном регионе. Температура в городе может подняться до 32 градусов тепла. Однако уже в пятницу жара пойдет на спад. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, в среду в Москве может пройти небольшой дождь, ветер будет слабым 3-8 м/с. Воздух в городе в этот день прогреется до 28-30 градусов.

Четверг станет еще жарче. Днем в столице будет преимущественно без осадков, а температура поднимется до 31 градуса.

Ночь на пятницу, 12 июня, будет по-летнему теплой, а вот днем ожидается резкий перепад температуры, в городе похолодает до 24 градусов. Ожидаются грозы, сильные дожди, ветер будет дуть северный, порывы местами будут достигать 17 метров в секунду.

В субботу, 13 июня, местами пройдет небольшой дождь, а температура воздуха не превысит 21 градуса.

«Хорошо, что станет прохладнее. Когда температура пять дней подряд превышает норму на пять и более градусов, - это уже, по оценкам Всемирной организации здравоохранения, опасно для здоровья», - цитирует Вильфанда «Российская газета».

В Гисметео добавили, что большие скачки температуры ждут в июне также жителей и других регионов России. Так, в Сибирской части страны ожидаются скачки от +14 до + 32, передает «Свободная пресса».

ИСТОЧНИК KP.RU