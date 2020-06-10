2020-06-10T12:25:20+03:00
Москва

Северо-Восточную хорду планируется достроить в 2022 году

Работы на объекте возобновились после перерыва
Юлия ЩЕРБАКОВА
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В Москве продолжается строительство СВХВ Москве продолжается строительство СВХФото: Алиса ТИТКО
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Строительство Северо-Восточной хорды (СВХ) в Москве возобновилось после перерыва из-за пандемии коронавируса. Ожидается, что все работы будут завершены в 2022 году.

«Мы завершили бетонирование опор еще одной эстакады съезда с основного хода СВХ на Ярославское шоссе. <...> Работы идут высокими темпами», - цитирует руководителя департамента строительства города Москвы Рафика Загрутдинова РИАМО.

Отмечается, что эстакада является частью правоповоротного съезда с СВХ при выезде на Ярославское шоссе в сторону области. Длина конструкции составляет 319 метров. Всего на развязке хорды с Ярославским шоссе предстоит построить и реконструировать свыше 4,8 километра дорог.

На эстакаде запланированы работы по бетонированию опор, монтажу балок, сборке металлоконструкций пролетных строений и другие передает Москва 24.

Добавим, что Северо-Восточная хорда объединяет такие ключевые городские трассы как МКАД, Дмитровское, Измайловское, Щелковское, Алтуфьевское шоссе и другие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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