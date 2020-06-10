Количество парковок в Москве летом увеличится

10 Июнь 2020 2020-06-10T13:58:03+03:00

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Более 400 дополнительных парковочных мест появится в Москве уже этим летом. Об этом в сообщил первый заместитель главы ЦОДД Александры Ходаковой. Также она отметила, что при этом направление движения на многих улицах изменится.

«Одним из эффективных методов обустройства дополнительных мест является ввод одностороннего движения. В этом году за счет изменения схем движения, планируем организовать 411 дополнительных мест для парковки», - говорится в сообщении Александры Ходаковой.

Нововведения коснутся шести московских округов. Схема движения будет поменяна на 15 улицах. Из них четырнадцать станут односторонними, а одна – двусторонней, сообщает пресс-служба ЦОДД.

Одностороннее движение появится, на участке от улицы Маршала Тимошенко до улицы Академика Павлова, также на улицах 1-й Подрезковской и 3-й Подрезковской, в Проектируемом проезде № 6098.

Двустороннее движение введут на участке 4-го Рощинского проезда от улицы Серпуховской Вал до улицы Новая Заря и улице Шкулева, отметили также в пресс-службе.

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ИСТОЧНИК KP.RU