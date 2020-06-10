2020-06-10T13:53:18+03:00
Москва

Еще в 25 столичных поликлиниках начнут ремонт до конца июня

В зданиях установят новое медицинское оборудование
Юлия ЩЕРБАКОВА
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В московских поликлиниках установят новое медоборудованиеВ московских поликлиниках установят новое медоборудованиеФото: Александр ГЛУЗ
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До конца июня в 25 поликлиниках Москвы начнут проводить капитальный ремонт. В главных зданиях появятся новые аппараты МРТ, КТ, УЗИ и другое оборудование.

Как отмечает заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, из-за распространения коронавируса в столице временно была приостановлена часть ремонтных работ. Однако после начала снятия ограничений в городе появилась возможность вернуться к начатым проектам.

«Сейчас ремонтные работы ведутся в 12 зданиях. В конце июня начнутся еще в 25 зданиях. Всего до конца 2023 года планируется отремонтировать 135 поликлиник», — цитирует Ракову РИАМО.

В ходе ремонта, все городские поликлиники приведут к единому стандарту, разработанному в 2019 году. На время работ, пациенты будут прикреплены к другой ближайшей поликлинике и смогут записывать и посещать врачей в привычном формате.

После ремонта в поликлиниках начнут работать только врачи восьми самых востребованных специальностей. Все остальные узкопрофильные специалисты начнут прием в головных зданиях поликлиники, передает Москва 24.

ИСТОЧНИК KP.RU

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