Еще в 25 столичных поликлиниках начнут ремонт до конца июня
До конца июня в 25 поликлиниках Москвы начнут проводить капитальный ремонт. В главных зданиях появятся новые аппараты МРТ, КТ, УЗИ и другое оборудование.
Как отмечает заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, из-за распространения коронавируса в столице временно была приостановлена часть ремонтных работ. Однако после начала снятия ограничений в городе появилась возможность вернуться к начатым проектам.
«Сейчас ремонтные работы ведутся в 12 зданиях. В конце июня начнутся еще в 25 зданиях. Всего до конца 2023 года планируется отремонтировать 135 поликлиник», — цитирует Ракову РИАМО.
В ходе ремонта, все городские поликлиники приведут к единому стандарту, разработанному в 2019 году. На время работ, пациенты будут прикреплены к другой ближайшей поликлинике и смогут записывать и посещать врачей в привычном формате.
После ремонта в поликлиниках начнут работать только врачи восьми самых востребованных специальностей. Все остальные узкопрофильные специалисты начнут прием в головных зданиях поликлиники, передает Москва 24.
ИСТОЧНИК KP.RU