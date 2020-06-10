2020-06-10T15:18:48+03:00
Общество

Собянин: Московские врачи спасли 65 тысяч тяжелых больных за время пандемии

Принятые в столице меры помогли сохранить жизни многих пациентов
Ксения БОГДАНОВА
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Столичные медики спасли жизни тысячам пациентов.Столичные медики спасли жизни тысячам пациентов.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Московские врачи, уже три месяца героически борющиеся с пандемией, спасли десятки тысяч людей с коронавирусом. В том числе - жизни 65 тысяч тяжело больных пациентов. Об этом в среду, 10 июня рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

- В больницах, рассчитанных для лечения коронавируса, были спасены 65 тысяч тяжелых больных в разных стадиях. Многие из них были в реанимации. Это огромный, колоссальный труд. Медработники не покладая рук круглые сутки, не щадя свое здоровье и порой жизнь, боролись за спасение горожан. Это огромная победа, - подчеркнул мэр столицы.

Сергей Собянин напомнил, что каждый тяжелый пациент в московских больницах получил оперативную и высокотехнологичную помощь — реанимацию и систему искусственной вентиляции легких.

- У нас не было ни одного дня, когда был бы дефицит коек в реанимации, - рассказал мэр. - Более того, мы на подготовительных, еще на первичных этапах амбулаторной помощи исключили огромное количество людей, оказав им помощь, и они не дошли до тяжелого состояния.

Ранее департамент здравоохранения Москвы сообщил, что смертность от коронавируса в столице за апрель составила от 1,4%. По сравнению с числом жертв в Нью-Йорке (10%) и Лондоне (23%), печальная статистика в российской столице ниже в разы. В оперативном штабе по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом в Москве подчеркнули, что подсчет статистики смертности ведется в строгом соответствии с рекомендациями Минздрава России, разработанных на основе рекомендаций Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Напомним, российский Минздрав утвердил методические рекомендации по учету в статистике случаев заболеваемости коронавирусом, а также причин смерти от COVID-19. Согласно рекомендации министерства, в случае, если у пациента выявлен коронавирус, но нет жалоб на здоровье, он определяется как носитель вируса и не включается в общую статистику заболеваемости. Минздрав также рекомендовал всегда указывать COVID-19 в причинах смерти, если больной скончался из-за осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.

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