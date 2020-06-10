Швыдкой: Онлайн-формат позволит провести голосование 1 июля без риска для здоровья граждан

10 Июнь 2020 2020-06-10T15:54:19+03:00

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Дистанционное электронное голосование по поправкам в Конституцию позволит москвичам выразить свое мнение и при этом не рисковать здоровьем. Об этом 10 июня заявил спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству, художественный руководитель Московского театра мюзикла Михаил Швыдкой.

- В Москве в этом году голосование по поводу поправок в Конституцию будет проходить в режиме онлайн. Зарегистрировались уже более 134 тыс. человек, которые хотят голосовать онлайн, потому что многие уедут, многие боятся коронавируса. Мне кажется, в режиме онлайн голосование безопасно для всех людей, - рассказал Швыдкой в интервью Агентству городских новостей «Москва».

Михаил Швыдкой считает, что голосование по поправкам в Конституцию сегодня актуально как никогда: решать, какие изменения нужно внести в основной закон России, необходимо всей страной. Он призвал россиян проявить сознательность и принять участие в голосовании.

- Я считаю, что голосование по поводу поправок в Конституцию всегда актуально, потому что речь идет об основном законе и о стране, в которой мы живем. Коронавирус приходит и уходит, а страна и ее существование в истории остается, поэтому мне кажется, что любой здравомыслящий человек понимает, что поправки в Конституцию - это та важная материя, которая требует участия каждого из нас, - отметил Швыдкой. - Те поправки, которые хотят принять, общий демократический характер нашего государства не меняют.

Напомним, общероссийское голосование по поправкам в Конституцию состоится 1 июля. Жители столицы с 25 по 30 июня смогут проголосовать дистанционно в режиме онлайн. Для того, чтобы отдать свой голос удаленно через Интернет, горожанам необходимо подать заявление на портале госуслуг не позднее, чем за три дня до начала голосования, и не ранее, чем за 45 дней. Уже сейчас можно заполнить заявку на порталах mos.ru или gosuslugi.ru. Прием заявлений на онлайн-голосование закончится 21 июня в 2 часа дня. Проголосовать через Интернет могут все граждане России, кому уже исполнилось 18 лет.

Электронное голосование для москвичей стартует 25 июня в 10 часов утра на специально созданном портале. На сайте участникам предстоит заполнить электронный бюллетень. Он ничем не отличается от бумажного – в нем будут содержаться те же самые данные. Если голосующий одобряет поправки в Конституцию России, ему нужно поставить галочку напротив строки «Да». Если не одобряет – выбрать «Нет».