Вовремя принятые меры позволили Москве спасти тысячи больных с COVID-19

10 Июнь 2020 2020-06-10T19:11:05+03:00

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В Москве сегодня используется только четверть больничных мест, созданных ранее для пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом в среду, 10 июня рассказал мэр Сергей Собянин. По его словам, в столице сейчас выписывается гораздо больше людей с COVID-19, чем госпитализируется.

- Госпитальная сеть, которую мы создали вместе с министерством здравоохранения, федеральными и частными клиниками, составляла около 40 тысяч коек. Это одна из самых мощнейших в мире систем, - подчеркнул Сергей Собянин. - Так вот на сегодняшний день мы задействуем только четвертую часть от этой системы, и загрузка коечного фонда ежедневно практически уменьшается. Мы госпитализируем значительно меньше, чем выписываем.

Мэр Москвы отметил самоотверженную работу медиков. Столичные врачи спасли тысячи людей с коронавирусом, в том числе 65 тысяч тяжелобольных пациентов.

- В больницах, рассчитанных для лечения коронавируса, были спасены 65 тысяч тяжелых больных в разных стадиях. Многие из них были в реанимации. Это огромный, колоссальный труд, - рассказал Сергей Собянин. - Медработники не покладая рук круглые сутки, не щадя свое здоровье и порой жизнь, боролись за спасение горожан. Это огромная победа.

Глава города напомнил, что каждый тяжелобольной пациент получил высококвалифицированную помощь и был обеспечен реанимацией и системой искусственной вентиляции легких.

- У нас не было ни одного дня, когда был бы дефицит коек в реанимации. Более того, мы на подготовительных, еще на первичных этапах амбулаторной помощи исключили огромное количество людей, оказав им помощь, и они не дошли до тяжелого состояния, - подчеркнул Собянин.

Сейчас некоторые городские и федеральные клиники, мобилизованные для лечения коронавирусных больных, возвращаются к своей обычной деятельности. Число диагностируемых за день случаев коронавируса уменьшилось в три-четыре раза от пиковых значений. При этом смертность в Москве значительно меньше, чем во многих других мегаполисах планеты. По словам Сергея Собянина, в июне этот показатель будет в разы ниже. Эпидемия в столице пошла на спад.

Ранее департамент здравоохранения Москвы сообщил, что смертность от коронавируса в столице за апрель составила от 1,4%. По сравнению с числом жертв в Нью-Йорке (10%) и Лондоне (23%), печальная статистика в российской столице ниже в разы. В оперативном штабе по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом в Москве подчеркнули, что подсчет статистики смертности ведется в строгом соответствии с рекомендациями Минздрава России, разработанных на основе рекомендаций Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).