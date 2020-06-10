2020-06-10T21:46:32+03:00
Общество

Мосгордума приняла закон о дистанционном электронном голосовании

Сделать свой выбор жители указанных территорий смогут с 25 по 30 июня
Юлия САЛЬНИКОВА
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Фото: Антон Новодережкин, ТАССФото: Антон Новодережкин, ТАСС
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Депутаты Мосгордумы приняли закон о дистанционном электронном голосовании.

Напомним, проголосовать за поправки в Конституцию можно будет дистанционно, с компьютера или любого другого гаджета, имеющего выход в интернет. При этом, электронное голосование пройдет только в двух регионах - Москве и Нижегородской области. Сделать свой выбор жители указанных территорий смогут с 25 по 30 июня. Кто не успел - смогут посетить участки для голосования очно.

- Принятие данного закона не поставит под сомнение ни полномочия, ни функционал городской избирательной комиссии, окружных комиссий. Фактически мы принимаем новые технические инструменты для их работы. Участие в традиционном или в электронном голосовании будет личным, независимым и добровольным выбором избирателей,- сказала глава комиссии Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья Лариса Картавцева.

Она напомнила, что у москвичей уже был опыт электронного голосования во время выборов в Мосгордуму. Правда, 8 сентября 2019 года это был "эксперимент" и проходил он только в трех округах. Но уже тогда стало понятно, что этот формат востребован среди населения

- Явка избирателей электронного голосования превысила 90 процентов. Такой формат значительно расширяет возможности граждан к участию в выборах, решает многие проблемы, связанные с невозможностью их личного присутствия,-добавила депутат.

ИСТОЧНИК KP.RU

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