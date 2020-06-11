2020-06-11T12:18:43+03:00
Общество

Город и бизнес выделят 10 млрд москвичам на шопинг

Москва запускает программу "Миллион призов"
Ася КУЗНЕЦОВА
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Власти Москвы запускают программу "Миллион призов"Власти Москвы запускают программу "Миллион призов"Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Жителям Москвы передадут сертификаты на покупки на 10 млрд руб. в рамках масштабной программы поддержки бизнеса и населения "Миллион призов", рассказал руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк.

С инициативой участия в программе выступили 20 компаний, обратившиеся в Торгово-промышленную палату.

- Такие программы проходят практически по всему миру, когда правительство предоставляет различные сертификаты и купоны, чтобы помочь бизнесу в выходе после небольшой рецессии, - добавил Алексей Немерюк на пресс-конференции, посвященной запуску программы.

Бизнес заявил о том, что готов предоставить скидки и бонусные акции более чем в 3 тысячах магазинов. Москвичи, получат подарочные сертификаты для более двух миллионов магазинов, которыми смогут оплатить товары или услуги. Оформить их можно будет с 25 июня через портал "Активный гражданин".

Немерюк подчеркнул, что сертификаты получат принявшие участие в голосовании по поправкам в Конституцию.

- Каждый, кто поучаствует электронно или придет на избирательный участок и проголосует, получит некие баллы, которые будут разыграны. Условно говоря, после этого розыгрыша человеку будут начислены баллы, которыми можно будет воспользоваться на привычном для москвичей портале "Активный гражданин". Потратить эти сертификаты можно будет до конца года - до 31 декабря, - добавил руководитель департамента торговли и услуг.

ИСТОЧНИК KP.RU

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