С 1 июля в Подмосковье откроется более 100 пляжей
С начала июля в Московской области откроется сразу 114 пляжей. Помимо этого их дополнят еще 86 зон отдыха у воды. Однако перед открытием инспекторы проверят готовность таких мест к началу купального сезона и к приему посетителей.
Старт пляжного сезона в этом году в связи с пандемией коронавируса решено было перенести на более позднее время, в связи с этим зоны отдыха у воды откроются только 1 июля.
«Инспекторы ГИМС в составе межведомственных комиссий проводят освидетельствование пляжей», - цитирует представителя областного главка МЧС Рашида Мусаева интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Отмечается, что во время купального сезона на пляжах продолжатся рейды с участием представителей МЧС, сотрудниками полиции и представителями других ведомств. Все они будут следить за соблюдением правил безопасности и выявлять несанкционированные места отдыха. Также рейды на водоемах будут проводиться для предотвращения несчастных случаев на воде, передает телеканал «360».
ИСТОЧНИК KP.RU