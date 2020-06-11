С 1 июля в Подмосковье откроется более 100 пляжей

11 Июнь 2020 2020-06-11T13:11:13+03:00

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С начала июля в Московской области откроется сразу 114 пляжей. Помимо этого их дополнят еще 86 зон отдыха у воды. Однако перед открытием инспекторы проверят готовность таких мест к началу купального сезона и к приему посетителей.

Старт пляжного сезона в этом году в связи с пандемией коронавируса решено было перенести на более позднее время, в связи с этим зоны отдыха у воды откроются только 1 июля.

«Инспекторы ГИМС в составе межведомственных комиссий проводят освидетельствование пляжей», - цитирует представителя областного главка МЧС Рашида Мусаева интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Отмечается, что во время купального сезона на пляжах продолжатся рейды с участием представителей МЧС, сотрудниками полиции и представителями других ведомств. Все они будут следить за соблюдением правил безопасности и выявлять несанкционированные места отдыха. Также рейды на водоемах будут проводиться для предотвращения несчастных случаев на воде, передает телеканал «360».

ИСТОЧНИК KP.RU