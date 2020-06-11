2020-06-11T18:14:12+03:00
Общество

Сергей Кузнецов: В Москве будет расти спрос на город с приоритетом пешеходного движения

Главный архитектор столицы считает, что нужно делать упор на развитие спортивных мероприятий
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
Поделиться:
В столице все идет к тому, что мегаполис все больше будет развивать маршруты для бега и прогулок.В столице все идет к тому, что мегаполис все больше будет развивать маршруты для бега и прогулок.Фото: Агентство городских новостей "Москва"
Изменить размер текста:

В столице открылись парки, заработал велопрокат, в ближайшее время первых посетителей примут летние веранды. Уже сейчас понятно, что спрос на уличные пространства после карантина востребованы - люди соскучились по городским фестивалям. По словам главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова, в столице все идет к тому, что мегаполис все больше будет развивать маршруты для бега и прогулок. Таким образом, в Москве в ближайшем будущем развитие пешеходного движения будет в приоритете над автомобильным. Пешеходных маршрутов в столице может стать больше.

- Понимание, что надо полагаться на себя, заниматься здоровьем через спорт, подумать о правильном питании и режиме дня будет приходить в массовое сознание. Особенно после таких ситуаций как сейчас. Соответственно будет расти спрос на город, дающий такие возможности, - говорит Сергей Кузнецов.

Главный архитектор Москвы считает, что нужно делать упор на спорт и интенсивное использование общественных пространств, а также продолжать проводить мастер-классы, которые понравились москвичам во время самоизоляции.

- Есть тема онлайн мастер-классов и образовательных программ, которые могут перейти в реальность. Во время самоизоляции я проводил мастер-классы по акварели в инстаграме, и теперь очень рад буду выйти на пленэр – например, в «Зарядье». Людей надо побуждать двигаться, закалять здоровье и компенсировать недостаток активности на самоизоляции, - рассказал Сергей Кузнецов.

В ТЕМУ

Лето на свежем воздухе: автокинотеатр, веранды и «гаражные распродажи»

Как изменится летняя с столица с учетом новых правил посещения общественных пространств (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Сергей Кузнецов: В Москве будет расти спрос на город с приоритетом пешеходного движения
"Увеличили площадь летней веранды, чтобы принять 400 человек": гастроквартал "Депо" готов к открытию
С 1 июля в Подмосковье откроется более 100 пляжей
Город и бизнес выделят 10 млрд москвичам на шопинг
Мосгордума приняла закон о дистанционном электронном голосовании
Вовремя принятые меры позволили Москве спасти тысячи больных с COVID-19
Швыдкой: Онлайн-формат позволит провести голосование 1 июля без риска для здоровья граждан
Собянин: Московские врачи спасли 65 тысяч тяжелых больных за время пандемии
Количество парковок в Москве летом увеличится
Еще в 25 столичных поликлиниках начнут ремонт до конца июня
Северо-Восточную хорду планируется достроить в 2022 году
В Гидрометцентре предупредили москвичей о резкой смене погоды
Москвичей ожидает гроза с градом и сильным ветром
Во всех соцучреждениях Подмосковья проведут тесты на коронавирус
В Мосгордуме поддержали законопроект о проведении в городе дистанционного электронного голосования
Москвичам дали возможность самим предложить, как лучше обстроить велопрокат
Число заболевших коронавирусом в Московской области на 9 июня 2020 года достигло почти 45 тысяч человек
Число заболевших коронавирусом в Москве на 9 июня 2020 превысило 197 тысяч человек
МГИК: Ротация членов избиркома не отразится на работе
В Госдуме прокомментировали отмену самоизоляции и пропусков в Москве
В Совфеде одобрили снятия режима самоизоляции в Москве
Собянин: Фитнес-клубы и бассейны откроются в Москве 23 июня
Не приезжавшая на дачу 5 лет москвичка нашла на участке склад оружия