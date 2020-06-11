Сергей Кузнецов: В Москве будет расти спрос на город с приоритетом пешеходного движения

11 Июнь 2020 2020-06-11T18:14:12+03:00

В столице все идет к тому, что мегаполис все больше будет развивать маршруты для бега и прогулок. Фото: Агентство городских новостей "Москва"

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В столице открылись парки, заработал велопрокат, в ближайшее время первых посетителей примут летние веранды. Уже сейчас понятно, что спрос на уличные пространства после карантина востребованы - люди соскучились по городским фестивалям. По словам главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова, в столице все идет к тому, что мегаполис все больше будет развивать маршруты для бега и прогулок. Таким образом, в Москве в ближайшем будущем развитие пешеходного движения будет в приоритете над автомобильным. Пешеходных маршрутов в столице может стать больше.

- Понимание, что надо полагаться на себя, заниматься здоровьем через спорт, подумать о правильном питании и режиме дня будет приходить в массовое сознание. Особенно после таких ситуаций как сейчас. Соответственно будет расти спрос на город, дающий такие возможности, - говорит Сергей Кузнецов.

Главный архитектор Москвы считает, что нужно делать упор на спорт и интенсивное использование общественных пространств, а также продолжать проводить мастер-классы, которые понравились москвичам во время самоизоляции.

- Есть тема онлайн мастер-классов и образовательных программ, которые могут перейти в реальность. Во время самоизоляции я проводил мастер-классы по акварели в инстаграме, и теперь очень рад буду выйти на пленэр – например, в «Зарядье». Людей надо побуждать двигаться, закалять здоровье и компенсировать недостаток активности на самоизоляции, - рассказал Сергей Кузнецов.

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ИСТОЧНИК KP.RU