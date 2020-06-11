"Увеличили площадь летней веранды, чтобы принять 400 человек": гастроквартал "Депо" готов к открытию
Одна из самых больших веранд в Москве откроется с 16 июня в гастроквартале "Депо" на Лесной улице. В целях безопасности столы будут раздвинуты, и отдыхать на свежем воздухе смогут 400 человек. В одном месте гостям будут доступны блюда из 75 корнеров и 10 ресторанов, расположенных на территории комплекса.
- Мы увеличили площадь веранды в два раза – теперь она составляет практически 1000 квадратных метров. Таким образом, все посетители могут насладиться блюдами из корнеров и ресторанов с соблюдением рекомендуемой безопасной дистанции. В настоящее время вместимость веранды составит 400 посадочных мест. Такие меры предприняты с целью обеспечения безопасности посетителей согласно рекомендациям Роспотребнадзора, - рассказали «КП» в пресс-службе «Депо».
Общая площадь веранды практически 1000 квадратных метров, а это позволит в обычном режиме работы (когда будет отменен ограничительный режим) разместить более 800 посетителей.
Уже сейчас летнюю веранду декорировали различными растениями.
- Это позволило создать настоящий летний оазис, в котором можно скрыться от городской суеты, - говорят в пресс-службе "Депо". - Всего в гастроквартале было высажено более 1500 растений.
Напомним, все летние веранды в городе откроются с 16 июня. В прошлом году в Москве работали более 3000 веранд. О точном количестве мест в этом году пока неизвестно.
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