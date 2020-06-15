«Московские сезоны» подготовили онлайн-программу
В рамках проекта «Московские сезоны дома» подготовлена новая программа дистанционных развлечений. На этой неделе москвичи смогут научиться готовить мороженое, посетить уроки по йоге или занятия по рисованию гуашью. Об этом рассказали в пресс-службе оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».
«Новая неделя на «Московских сезонах» начнется, как и всегда, с видеозарядки. Каждый будний день в 9:00 в соцсетях проекта мы будем публиковать новое упражнение для домашней тренировки от Тани Россман - йога-тренера, кандидата в мастера спорта по спортивнои гимнастике и мамы!» — цитирует сообщение пресс-службы РИАМО.
Также на этой неделе со зрителями поделится своими профессиональными секретами шеф-повар Юрий Книжник. 16 июня он проведен мастер-класс по приготовлению летнего салата с хрустящими баклажанами, а 18 июня мастер-класс по приготовлению запеченной молодой капусты с сырным соусом. 20 июня он расскажет, как сделать семгу с авокадо и соусом терияки. Все занятия пройдут в 13:00.
Также на этой неделе кулинарный блогер и кондитер Андрей Бунбич научит делать домашнее мороженое всего за 10 минут. Кроме того зрители смогут посетить литературные чтения или уроки рисования, передает Москва 24.
ИСТОЧНИК KP.RU
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