2020-06-15T14:54:19+03:00
Происшествия

Момент столкновения Ferrari со столбом у Москва-Сити попал на видео

По предварительной информации за рулем находился боксер Максим Годунов [видео]
Елена АКИМОВА
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В Москве Ferrari врезался в столбВ Москве Ferrari врезался в столбФото: Артем КИЛЬКИН
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В столице люксовый автомобиль Ferrari столкнулся со столбом освещения у делового центра Москва-Сити. Все произошло в ночь с 14 на 15 июня, происшествие попало в объективы камер дорожного наблюдения.

На записи видно, что рядом со спорткаром находятся двое мужчин. Изначально они разговаривают, а потом один из них садится за руль дорогого авто и резко стартует с места.

Машина теряет управляемость и резко идет в занос. Иномарка сбивает оградительные столбики и, вылетев на разделительную полосу, врезается в мачту уличного освещения.

Как стало известно Пятому каналу, за рулем авто находился известный брокер Максим Годунов. На момент совершения ДТП он успел «нахватать» 16 неоплаченных штрафов на сумму более 20 тысяч рублей. Львиная доля нарушений связана с превышением скорости.

В центре Москвы Ferrari попал в ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU

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