В Люберцах задержали мошенников, похитивших имущество на 7 млн рублей

15 Июнь 2020 2020-06-15T14:57:23+03:00

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Сотрудники полиции задержали в подмосковных Люберцах мошенников, которые обманом и шантажом выманивали у своих жертв деньги и имущество. Ущерб от их действий составил порядка семи миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе областного главка МВД.

Отмечается, что в полицию сначала обратился мошенник, заявив, что якобы у него вымогали деньги двое его знакомы. Полиция прибыла по наводке и задержала двух подозреваемых, которые подпадали под описание.

Позже преступники связались с задержанными и потребовали с них крупную сумму денег, чтобы помочь им избежать уголовной ответственности, ссылаясь на связи в силовых структурах.

«Потерпевшие передали аферистам три своих автомобиля и около двух миллионов рублей. Общая сумма ущерба составила почти семь миллионов рублей. После этого мошенник, который раннее обращался с заявлением о вымогательстве, сообщил полицейским, что в отношении него никаких противоправных действий не совершалось», - приводит сообщение полиции интернет-издание «Подмосковье сегодня».

В результате, полиции удалось раскрыть преступную схему. Все подозреваемые задержаны и отправлены под домашний арест.

ИСТОЧНИК KP.RU