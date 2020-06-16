Введенные президентом правила для работающих мигрантов продлятся до осени

16 Июнь 2020 2020-06-16T01:45:25+03:00

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15 июня президент РФ Владимир Путин внес изменения в свой указ о правовом положении иностранцев во время коронавируса. МВД объяснило условия соблюдения правил, по которым иностранцы могут находиться на территории РФ с целью долгосрочной работы.

Новые правила действуют для иностранных граждан, прибывших в Россию по визовому режиму или в безвизовом порядке, для временного или постоянного проживания, а также граждан других стран, запросившие временное убежище и удостоверение беженца.

В отношении иностранцев не будут аннулировать ранее выданные визы, разрешения на временное проживание и работу, в том числе и свидетельства участника Госпрограммы переселения соотечественников.

Но при этом, граждане желающие остаться для работы в России должны будут получить разрешение на работу или патент. Изменения в указе президента начнут действовать с 16 июня. Такие разрешения будут выдаваться сроком действия до 15 сентября 2020 года.

Напомним, что из-за пандемии коронавируса в мире работа многих сфер страны была приостановлена. В России для мигрантов, оставшихся без работы и не имеющих возможность уехать домой, были созданы центры временного содержания. По оценкам экспертов их насчитывалось 12 миллионов человек.

ИСТОЧНИК KP.RU