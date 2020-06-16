Все поезда фиолетовой ветки московского метро заменили составами «Москва»

16 Июнь 2020 2020-06-16T11:45:20+03:00

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На Таганско-Краснопресненской линии московского метрополитена завешено обновление поездов. Теперь на фиолетовой ветке курсируют только новые составы «Москва». Об этом рассказал заммэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

«Это третья линия, по которой следуют только инновационные поезда — после Филевской и Некрасовской. Первый поезд «Москва» запустили на Таганско-Краснопресненской более трех лет назад, в апреле 2017 года», - цитирует Ликсутова РИАМО.

По словам заммэра, по фиолетовой ветке сейчас курсируют 89 поездов нового поколения. При этом в них иногда используются старые вагоны в качестве резервных.

Помимо этого отмечается, что на сегодняшний день на линиях столичного метрополитена задействовано порядка 200 поездов «Москва». Уровень комфорта в вагонах этих составов повышенный. Это связано с расширением проходов. Появлением мест для инвалидных колясок. Также в поездах установлены зарядки для гаджетов и сенсорные мониторы, которые помогают спланировать оптимальный маршрут поездки.

В новых поездах работает система климат-контроля, а воздух очищается ультрафиолетовыми лампами, передает Москва 24 со ссылкой на mos.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU