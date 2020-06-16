Около 2 тысяч салонов красоты и парикмахерских вернулись к работе в Подмосковье

16 Июнь 2020 2020-06-16T12:15:12+03:00

В Подмосковье открылись около двух тысяч салонов красоты Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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В Московской области после пандемии открылось уже порядка двух тысяч салонов красоты и парикмахерских. Об этом сообщили в региональном Минсельхозе.

«Более 1,9 тысячи парикмахерских, салонов красоты и студий ногтевого дизайна в Подмосковье подали заявки на возобновление работы», - приводит слова руководителя ведомства Андрея Разина интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Напомним, в Подмосковье поэтапно снимают ограничения, введенные из-за распространения коронавирусной инфекции. К примеру, с 3 июня разрешено вернуться к работе учреждениям бьюти-индустрии. В регионе начинают постепенно открываться салоны красоты, парикмахерские, косметические и СПА-салоны, массажные кабинеты, солярии, сауны и душевые. При этом все они должны продолжать соблюдать необходимые меры предосторожности: брать клиентов только по записи с 20-минутным интервалом между ними и выдерживают социальную дистанцию.

Добавим, что всего в Московской области насчитывается порядка 5,2 тысячи парикмахерских и салонов красоты, а также около 800 банных комплексов, передает РИАМО.

ИСТОЧНИК KP.RU