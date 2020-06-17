Ксения Шойгу: «Всероссийский полумарафон «ЗаБег» установит рекорд Гиннесса»

17 Июнь 2020 2020-06-17T14:39:39+03:00

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Всероссийский полумарафон «ЗаБег» в этом году установит мировой рекорд: 2 августа во всех 85 регионах России на старт одновременно выйдут 150 тысяч человек. За самым масштабным беговым событием планеты будет наблюдать судья Книги рекордов Гиннесса, который зафиксирует достижение россиян. Полумарафон стартует в 9 утра по московскому времени.

- Наc ждет действительно историческое событие для всей спортивной жизни России, - рассказывает руководитель «Лиги Героев» Ксения Шойгу. - Жители 85 регионов выйдут на старт «ЗаБега» и пробегут его в одном ритме! Уже сейчас мы работаем совместно с редакцией книги «Гиннесс. Мировые Рекорды» над тем, чтобы зафиксировать наш рекорд, а 2 августа наш представитель Книги официально зарегистрирует рекорд, находясь на полумарафоне в Санкт-Петербурге.

По итогам полумарафона будет названа беговая столица России. Ее определяют по трем критериям: средней дистанции, которую преодолели все участники из одного города, соотношению марафонцев к населению города и средней скорости бега. В прошлом году беговой столицей России стал Владивосток, а в 2017 и 2018 годах это звание дважды доставалось Казани.

Полумарафон «ЗаБег.РФ» проводится с 2017 года - тогда в нем участвовали 10 городов . В 2019 году он стартовал уже в 10 городах. В этом году в «ЗаБеге» впервые будут участвовать все регионы России.