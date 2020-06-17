2020-06-17T14:39:39+03:00
Общество

Ксения Шойгу: «Всероссийский полумарафон «ЗаБег» установит рекорд Гиннесса»

2 августа на старт одновременно выйдут 150 тысяч участников
Ксения БОГДАНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Изменить размер текста:

Всероссийский полумарафон «ЗаБег» в этом году установит мировой рекорд: 2 августа во всех 85 регионах России на старт одновременно выйдут 150 тысяч человек. За самым масштабным беговым событием планеты будет наблюдать судья Книги рекордов Гиннесса, который зафиксирует достижение россиян. Полумарафон стартует в 9 утра по московскому времени.

- Наc ждет действительно историческое событие для всей спортивной жизни России, - рассказывает руководитель «Лиги Героев» Ксения Шойгу. - Жители 85 регионов выйдут на старт «ЗаБега» и пробегут его в одном ритме! Уже сейчас мы работаем совместно с редакцией книги «Гиннесс. Мировые Рекорды» над тем, чтобы зафиксировать наш рекорд, а 2 августа наш представитель Книги официально зарегистрирует рекорд, находясь на полумарафоне в Санкт-Петербурге.

По итогам полумарафона будет названа беговая столица России. Ее определяют по трем критериям: средней дистанции, которую преодолели все участники из одного города, соотношению марафонцев к населению города и средней скорости бега. В прошлом году беговой столицей России стал Владивосток, а в 2017 и 2018 годах это звание дважды доставалось Казани.

Полумарафон «ЗаБег.РФ» проводится с 2017 года - тогда в нем участвовали 10 городов . В 2019 году он стартовал уже в 10 городах. В этом году в «ЗаБеге» впервые будут участвовать все регионы России.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ксения Шойгу: «Всероссийский полумарафон «ЗаБег» установит рекорд Гиннесса»
На ВДНХ открылись новые прогулочные маршруты
Москвичка вступилась за ребенка, а в ответ ее пса убили об асфальт
Около 2 тысяч салонов красоты и парикмахерских вернулись к работе в Подмосковье
Все поезда фиолетовой ветки московского метро заменили составами «Москва»
В Гидрометцентре рассказали, ждать ли в Москве бесснежную зиму
Введенные президентом правила для работающих мигрантов продлятся до осени
В Люберцах задержали мошенников, похитивших имущество на 7 млн рублей
Момент столкновения Ferrari со столбом у Москва-Сити попал на видео
«Московские сезоны» подготовили онлайн-программу
Сергей Кузнецов: В Москве будет расти спрос на город с приоритетом пешеходного движения
"Увеличили площадь летней веранды, чтобы принять 400 человек": гастроквартал "Депо" готов к открытию
С 1 июля в Подмосковье откроется более 100 пляжей