Москвич умер после укола от столбняка

18 Июнь 2020 2020-06-18T11:01:07+03:00

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Трагедия произошла вечером 15 июля в одном из травмпунктов юго-восточного округа столицы. К врачам обратился 25-летний мужчина, пострадавший на даче.

Москвич вместе с супругой и дочкой отдыхал за городом и случайно наступил на ржавый гвоздь. Девушка настояла на обращении к врачу, так как рана была слишком глубокой.

Молодые люди поехали в травмпункт по месту жительства, врач осмотрел пациента и предложил сделать укол от столбняка. Перед введением вакцины пациент сообщил, что с детства страдает серьезным аллергическим заболеванием. Тем не менее, врач принял решение сделать укол. Все это время жена с дочкой оставалась в коридоре, ожидая мужа.

- Я несколько раз я заглядывала и уточняла у мужа, все ли хорошо. А потом отлучилась на 20 минут, когда вернулась, то увидела врачей скорой помощи. Телефон мужа не отвечал, а вскоре его вынесли на носилках. Врач сказал, что у мужа анафилактический шок, - рассказала расстроенная девушка сайту mk.ru.

Пациента госпитализировали в больницу, а спустя несколько часов он скончался. Теперь семья погибшего пытается добиться справедливости, девушка уверена, что виноват в трагедии врач травмпункта.

Заведующий отделением одного из столичных травмпунктов объяснил, как часто возможно развитие тяжелых аллергических реакций на введение вакцины от столбняка.

Медик отметил, что у условно здоровых людей такое происходит крайне редко. А если проявляется, то в легкой форме: небольшой отек, покраснение, зуд. Подобное проходит очень быстро.

- Если пациент аллергик, то реакция организма не предсказуема. Врач всегда должен уточнять имеются ли у человека подобные заболевания. И если пациент подтверждает, то надо здраво соизмерять риски. Возможно, достаточно антибактериальной терапии. Если все же введение вакцины необходимо, то больного лучше направить в стационар, где есть все необходимое оборудование для проведения реанимационных мероприятий, – пояснил специалист.

ИСТОЧНИК KP.RU