2020-06-18T13:45:14+03:00
Происшествия

В Москве пауэрлифтера подозревают в контрабанде стероидов

Сейчас в обстоятельствах разбираются полицейские
Елена АКИМОВА
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В Москве спортсмена подозревают в контрабанде стероидовВ Москве спортсмена подозревают в контрабанде стероидовФото: Артем КИЛЬКИН
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В Москве пауэрлифтера Дмитрия Джуса заподозрили в контрабанде стероидов. Полиция уже начала разбираться во всех обстоятельствах произошедшего.

Известно, что оперативная информация у силовиков появилась еще 29 мая 2020 года. С тех пор за спортсменом наблюдали, и вскоре появились доказательства: по почте он заказал он связался с жителем Белоруссии и заказал у него 200 таблеток сильнодействующего препарата, в составе которых значился дегидрохлорметилтестостерон.

Покупку мужчина оплатил посредством онлайн-перевода, а продавцу отправил адрес, куда выслать препарат. Через несколько дней посылка пребыла в зону таможенного контроля при Казанском вокзале, а затем через Почту России была направлена адресату.

Данный товар запрещен к употреблению на территории России, но даже это не остановило мужчину – посылку он забрал. А вскоре к нему пришли сотрудники уголовного розыска.

Как сообщает Пятый канал, во время обыска у пауэрлифтера были изъяты несколько упаковок сильнодействующих веществ. Теперь Дмитрий Джус находится под подпиской о невыезде до выяснения всех обстоятельств дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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