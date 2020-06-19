Москвичка зарезала двух мужчин неподалеку от станции метро «Царицыно»

19 Июнь 2020 2020-06-19T15:16:22+03:00

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В Москве 41-летняя женщина зарезала двух мужчин неподалеку от станции метро «Царицыно». Все произошло в ночь с 18 на 19 июня.

В тот вечер преступница в компании своего возлюбленного и его друга гуляла по улице. Не обошлось без спиртного. Выпив алкоголя, она вдруг обиделась на спутников. Сначала разгорелся словесный конфликт, а после в руках у нее оказался нож.

Все события можно восстановить по записи с уличных камер видеонаблюдения. На видео отчетливо видно, что женщина несколько раз наносит удары в спину сожителя, а потом нападает на друга семьи.

Мужчины находят силы отойти в сторону, но спустя минуту один из них падает без сознания.

Как стало известно Пятому каналу, от полученных трав сожитель женщины скончался на месте, а второй пострадавший попал в больницу, но спасти его не удалось.

Полицейские задержали москвичку. В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц». Скорее всего, суда она будет дожидаться в изоляторе.

В Москве пьяная женщина зарезала двух мужчин.В настоящий момент подозреваемая находится в отделении полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU