К программе «Миллион призов» присоединились почти 80 компаний

19 Июнь 2020 2020-06-19T12:59:12+03:00

1 июля в день голосования москвичей ждет акция с бонусами и подарками

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В программе «Миллион призов» участвуют почти 80 компаний Москвы. Они станут спонсорами акции, которую запустят в ближайшие дни в проекте «Активный гражданин». Жителей столицы ждут призы, подарки, сертификаты и другие приятные бонусы.

- Почти 80 предприятий торговли и услуг присоединилось к программе «Миллион призов», которую запустят в ближайшие дни в рамках проекта «Активный гражданин», - сообщается на официальном сайте мэра Москвы. - Программу уже поддержали предприятия торговли, общественного питания, аптечные сети, среди которых «Самсон фарма», «Детский мир», «Леонардо», «Кофе Хауз», «Авоська» и «Азбука вкуса». Список партнеров продолжает увеличиваться.

Участники акции получат сертификаты и скидки, которые можно будет использовать в магазинах, ресторанах, кафе, аптеках, продуктовых супермаркетах либо обменять на гордские поощрения проекта «Активный гражданин». Всего в розыгрыше участвуют 2 миллиона призов, каждый из них — на сумму от 1 до 4 тысяч баллов (один балл равен одному рублю).

Для того, чтобы как можно больше жителей столицы получили возможность поучаствовать в розыгрыше, программа стартует с 25 июня по 1 июля. Сертификаты будут выдавать в дни общероссийского голосования по внесению изменений в Конституцию. Их получат и те, кто лично придет на избирательные участки, и те, кто выбрал процедуру электронного голосования.

Участники традиционного голосования 1 июля получат сертификат с указание уникального номера. Необходимо будет зарегистрировать его, отправив смс-сообщение на номер 7377. Участники онлайн-голосования 24 июня автоматически получат сертификат на номер телефона.

Победители розыгрыша будут определяться методом случайной выборки. Каждый день ровно в 22 часа компьютер будет выбирать номера счастливчиков, которые получат смс-сообщение с призом - уникальным кодом. Его необходимо ввести в специальное поле на странице акции «Миллион призов». Победителям начислят баллы, которые они смогут обменять на поощрения. Срок действия балов — до 31 декабря 2020 года.

В списке поощрений — призы, предоставленные предприятиям — участниками акции: продукты, непродовольственные товары, вещи для дома, косметика, аптечные товары, возможность посещения кафе и ресторанов, билеты в столичные музеи, театры, на выставки и концерты. Предусмотрена также возможность пополнения баллами карты тройка для проезда в метро и на других видах общественного транспорта Москвы.